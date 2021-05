Vinti 156 milioni con il SuperEnalotto a Montappone

(Di sabato 22 maggio 2021) AGI -rende milionaria(Fermo) con un 6 da oltre 156di euro. La vincita del Jackpot è stata realizzata apresso il punto di vendita Sisal Tabacchi Rivendita 3, situato in via Roma, 53. Quella di stasera è la prima vincita con punti sei del 2021. La sestina vincente è stata: 1,7,37,43,63,81 - Jolly 34 - SuperStar 26. Il sei è stato centrato con una schedina da 2 euro. Con quella di stasera sono 125 le vincite con punti 6 realizzate dalla nascita del. Il 6 mancava dal 7 luglio 2020 quando era stato vinto a Sassari (SP) un Jackpot da oltre 59di euro.

Superenalotto da record: centrato il 6 vincente che permette al fortunato giocatore di incassare la cifra di.294.151,36 di euro. Questa la c ombinazione vincente: 1 - 7 - 37 - 43 - 63 - 81 . Numero Jolly 34, Numero Superstar 26. La vincita è avvenuta a Montappone , in provicia di Fermo, nella Marche, ...Vincita da record al Superenalotto: con l'estrazione numero 61 è stato realizzato infatti un '6', inseguito da mesi, che si è aggiudicato.294.151,36 euro . La schedina è stata giocata a Montappone (Fermo). E' la quarta vincita più alta di sempre al Superenalotto. Secondo quanto riportato da 'Il Resto del Carlino' , il colpo ...La maxi vincita, frutto del jackpot del valore di 156.294.151 euro, è stata centrata a Montappone ... di tempo per richiedere la vincita dalla pubblicazione della combinazione vincente sul bollettino ...MONTAPPONE - Centrato un 6 con una schedina da 2 euro e porta a casa il Jackpot Superenalotto di oltre 156,1 milioni di euro. La fortuna bussa alla porta della Provincia di Fermo ...