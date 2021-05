Vigilia della finale d’andata per Venezia-Cittadella (Di sabato 22 maggio 2021) E’ la Vigilia della finale d’andata dei Playoff del campionato di calcio Serie B. Il campo di gioco è tutto veneto, la tifoseria è pronta e schierata, si aspetta il fischio d’inizio. Domenica 23 Maggio allo stadio Pier Cesare Tombolato di Cittadella (Padova) il Venezia ed il Cittadella giocheranno la partita d’andata. In programma alle 21:15, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2. La partita sarà seguita da quella di ritorno che si terrà allo stadio Pier Luigi Penzo (Venezia) il 27 maggio, ore 21.30 (anch’essa trasmessa in diretta tv sullo stesso canale). Il Venezia ed il Cittadella: due città vicine ma rivali Due squadre e prima di tutto due città, distanti un’ora d’auto affacciate sul medesimo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 22 maggio 2021) E’ ladei Playoff del campionato di calcio Serie B. Il campo di gioco è tutto veneto, la tifoseria è pronta e schierata, si aspetta il fischio d’inizio. Domenica 23 Maggio allo stadio Pier Cesare Tombolato di Citta(Padova) iled il Cittagiocheranno la partita. In programma alle 21:15, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 2. La partita sarà seguita da quella di ritorno che si terrà allo stadio Pier Luigi Penzo () il 27 maggio, ore 21.30 (anch’essa trasmessa in diretta tv sullo stesso canale). Iled il Citta: due città vicine ma rivali Due squadre e prima di tutto due città, distanti un’ora d’auto affacciate sul medesimo ...

