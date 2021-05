VIDEO Simone Biles nella leggenda: Yurchenko doppio carpio al volteggio! Salto impossibile agli US Classic, prima donna (Di sabato 22 maggio 2021) Simone Biles tornerà a gareggiare stanotte dopo oltre un anno e mezzo di assenza dalle pedana! La dominatrice indiscussa della ginnastica artistica non compete addirittura dall’ottobre 2019, quando giganteggiò ai Mondiali conquistando cinque medaglie d’oro (sulle sei disponibili) e diventando la più vincente di sempre nella storia della rassegna iridata. In seguito l’emergenza sanitaria l’ha tenuta lontana dalle pedana, in un 2020 privo di gare nazionali e praticamente spoglio di appuntamenti internazionali. La 24enne parteciperà agli US Classic, competizione statunitense in programma a Indianapolis ed evento in preparazione ai Campionati Nazionali di fine giugno. La Reginetta della Polvere di Magnesio vuole regalare uno show monumentale a tutti gli appassionati ed è pronta a ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)tornerà a gareggiare stanotte dopo oltre un anno e mezzo di assenza dalle pedana! La dominatrice indiscussa della ginnastica artistica non compete addirittura dall’ottobre 2019, quando giganteggiò ai Mondiali conquistando cinque mede d’oro (sulle sei disponibili) e diventando la più vincente di semprestoria della rassegna iridata. In seguito l’emergenza sanitaria l’ha tenuta lontana dalle pedana, in un 2020 privo di gare nazionali e praticamente spoglio di appuntamenti internazionali. La 24enne parteciperàUS, competizione statunitense in programma a Indianapolis ed evento in preparazione ai Campionati Nazionali di fine giugno. La Reginetta della Polvere di Magnesio vuole regalare uno show monumentale a tutti gli appassionati ed è pronta a ...

Advertising

sole24ore : Nuoto, record del mondo di Simone Barlaam. Italia prima nel medagliere I 100 stile libero della categoria paraolimp… - simone_paciello : ANDIAMO A BERLINO BEPPEEEEE!!! #Isola #Awed - men_mmmm : Simone Bestagno ???? - ilaria280 : io così dopo il video per @simone_paciello hai un cuore grande?? #Isola - Andrea90724522 : RT @IsolaDeiFamosi: Simone è un patatone! ?? Twittate con #ISOLAPARTY per interagire in diretta con @valeriangione ed @andreadianetti! Seg… -