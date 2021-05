VIDEO Giro d’Italia, highlights tappa di oggi: Fortunato vince sullo Zoncolan! Bernal attacca, Caruso si difende (Di sabato 22 maggio 2021) Lorenzo Fortunato ha vinto la 14ma tappa del Giro d’Italia 2021, quella che si concludeva in cima allo Zoncolan, la salita più dura d’Europa. Il bolognese della Eolo-Kometa è andato in fuga a inizio frazione e poi è stato strepitoso sull’ascesa conclusiva, conquistando il suo primo successo da professionista in maniera favolosa, in una tappa prestigiosa e su un arrivo storico. Spettacolo anche tra i big, con l’attacco di Egan Bernal che nel finale ha messo alle corde Simon Yates e ha rafforzato la sua maglia rosa (ha 1’33” di vantaggio sul britannico). Damiano Caruso si difende brillantemente e resta in terza posizione, appena davanti ad Aleksandr Vlasov e Hugh Carthy. Giulio Ciccone ottimo settimo, vincenzo nibali si è invece staccato ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Lorenzoha vinto la 14madel2021, quella che si concludeva in cima allo Zoncolan, la salita più dura d’Europa. Il bolognese della Eolo-Kometa è andato in fuga a inizio frazione e poi è stato strepitoso sull’ascesa conclusiva, conquistando il suo primo successo da professionista in maniera favolosa, in unaprestigiosa e su un arrivo storico. Spettacolo anche tra i big, con l’attacco di Eganche nel finale ha messo alle corde Simon Yates e ha rafforzato la sua maglia rosa (ha 1’33” di vantaggio sul britannico). Damianosibrillantemente e resta in terza posizione, appena davanti ad Aleksandr Vlasov e Hugh Carthy. Giulio Ciccone ottimo settimo,nzo nibali si è invece staccato ...

