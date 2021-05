Viaggio sullo Zoncolan a 24 ore dall’arrivo del Giro d’Italia (Di sabato 22 maggio 2021) Mancano 24 ore all’arrivo del Giro d’Italia in Friuli, dove la carovana rosa si fermerà per tre giorni. Il primo appuntamento è quello di sabato 22 maggio, con la “mitica” salita dello Zoncolan. Abbiamo voluto fare un sopralluogo sui tornanti di una delle salite più difficili d’Europa: ci sono già i camper dei tifosi, che si sono posizionati ai bordi della strade e trascorreranno la notte per non perdere il posto più favorevole. E poi, salendo, c’è ancora la neve. Ricordiamo che, l’altro giorno, i 1000 pass a disposizione per accedere agli ultimi tre chilometri della salita sono andati esauriti in appena 25 minuti (videoproduzioni Petrussi). Leggi su udine20 (Di sabato 22 maggio 2021) Mancano 24 ore all’arrivo delin Friuli, dove la carovana rosa si fermerà per tre giorni. Il primo appuntamento è quello di sabato 22 maggio, con la “mitica” salita dello. Abbiamo voluto fare un sopralluogo sui tornanti di una delle salite più difficili d’Europa: ci sono già i camper dei tifosi, che si sono posizionati ai bordi della strade e trascorreranno la notte per non perdere il posto più favorevole. E poi, salendo, c’è ancora la neve. Ricordiamo che, l’altro giorno, i 1000 pass a disposizione per accedere agli ultimi tre chilometri della salita sono andati esauriti in appena 25 minuti (videoproduzioni Petrussi).

