Viaggio nelle percussioni: passione ed energia (Di sabato 22 maggio 2021) di Olga Chieffi percussionisti collegati da tutt’ Italia, si sono ritrovati giovedì sera nel salotto virtuale di Le Cronache “In prima fila con…”, per accompagnare per mano i nostri follower, nel mondo sterminato del loro strumentario, della loro storia, che ricalca le orme di quella umana, nonché della didattica, semplicemente complessa, che sottende alla scelta di questo percorso. Postazione live con una “prima” assoluta concepita per il nostro contenitore, nella sala concerti del liceo musicale “Alfano I” con l’esecuzione di “Roses”, una pagina firmata da Gerardo Avossa Sapere, dedicata alla madre, il quale si è esibito al vibrafono, insieme ad Antonio Palmieri e Rosario Barbarulo alla marimba e Federico Voccia alla batteria, supportati dal double bass di Marco Cuciniello, brano di estrema eleganza e compostezza, specchio degli esecutori, nonché di una intera scuola ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 22 maggio 2021) di Olga Chieffisti collegati da tutt’ Italia, si sono ritrovati giovedì sera nel salotto virtuale di Le Cronache “In prima fila con…”, per accompagnare per mano i nostri follower, nel mondo sterminato del loro strumentario, della loro storia, che ricalca le orme di quella umana, nonché della didattica, semplicemente complessa, che sottende alla scelta di questo percorso. Postazione live con una “prima” assoluta concepita per il nostro contenitore, nella sala concerti del liceo musicale “Alfano I” con l’esecuzione di “Roses”, una pagina firmata da Gerardo Avossa Sapere, dedicata alla madre, il quale si è esibito al vibrafono, insieme ad Antonio Palmieri e Rosario Barbarulo alla marimba e Federico Voccia alla batteria, supportati dal double bass di Marco Cuciniello, brano di estrema eleganza e compostezza, specchio degli esecutori, nonché di una intera scuola ...

Treccani : Nelle grotte, gli esseri umani di migliaia di anni fa ci parlano ancora. Cosa hanno da dirci? Su @ilTascabile prop… - LuigiBrugnaro : Buona giornata internazionale dei #musei, con questo viaggio nelle sedi di @visitmuve. #Venezia è arte e cultura e… - luposilenzioso2 : RT @AssociazioneAlf: La cucciolina siciliana #??????????????????, accompagnata dalla nostra Erika, in viaggio direzione casa ???? Inizia così un sabat… - SorryNs : RT @AssociazioneAlf: La cucciolina siciliana #??????????????????, accompagnata dalla nostra Erika, in viaggio direzione casa ???? Inizia così un sabat… - amabilecreatura : RT @Ednrico: Atrraversando gli eoni, nelle dimensioni spaziali, capita di dover affrontare una parte del viaggio in forme meravigliose e ta… -