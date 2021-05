Via ai congressi regionali del Pd. Inizia la danza delle correnti intorno a Letta (Di sabato 22 maggio 2021) Due finestre temporali, una estiva e l'altra autunnale, e dieci regioni coinvolte. E una lettera che potrebbe segnare l'inizio della battaglia interna al Pd, la prima nell'era di Enrico Letta. A firmarla, quella missiva inviata ai capi dei vari presidi territoriali del Pd di mezza Italia, sono Stefano Vaccari e Marco Meloni, il responsabile organizzativo e il coordinatore della segretaria dem. Ed è il segnale che il congelamento alla dialettica intestina del partito, imposto evidentemente dal dilagare della pandemia, è finalmente finito. Il Nazareno prende atto, dunque, delle nuove misure introdotte dal Dpcm delle 2 aprile scorso, e dal conseguente allentamento delle restrizioni, e dà avvio al processo che porterà ai congressi di 10 regioni e di decine di province. "In particolare si individuano ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 22 maggio 2021) Due finestre temporali, una estiva e l'altra autunnale, e dieci regioni coinvolte. E una lettera che potrebbe segnare l'inizio della battaglia interna al Pd, la prima nell'era di Enrico. A firmarla, quella missiva inviata ai capi dei vari presidi territoriali del Pd di mezza Italia, sono Stefano Vaccari e Marco Meloni, il responsabile organizzativo e il coordinatore della segretaria dem. Ed è il segnale che il congelamento alla dialettica intestina del partito, imposto evidentemente dal dilagare della pandemia, è finalmente finito. Il Nazareno prende atto, dunque,nuove misure introdotte dal Dpcm2 aprile scorso, e dal conseguente allentamentorestrizioni, e dà avvio al processo che porterà aidi 10 regioni e di decine di province. "In particolare si individuano ...

