Veronica Surrentino | Con la musica costruisco sogni e insegno a volare

(Di sabato 22 maggio 2021) Passione, determinazione, inseguire la bellezza dei proprie avere la forza e il coraggio di rialzarsi dalle cadute e riprovare. Walt Disney diceva: “Se puoi sognarlo, puoi farlo”. E’ questo il motto che ha abbracciato. Nata a Roma il 7 dicembre 1981. Si dalla tenera età lala conquista e diventa la sua amica confidente. Promotore di questo incontro è il suo nonno amante dell’Opera che per primo le paga le lezioni di pianoforte. Si diploma all’Accademia in canto, pianoforte e recitazione. La sua voce incredibile e potente è capace di travolgere l’ascoltatore sin dal primo istante. Ricamatrice instancabile e meravigliosa, nei suoi testi rispecchia la bellezza dei suoie la magia dellacapace di farci librare in volo. Nel suo ultimo singolo ...

RadioSmeraldo : ?? PODCAST IN DIRETTA: Smeraldo's Got Talent | Veronica Surrentino

