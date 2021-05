Verona, Juric: “Giocheremo al massimo, tutto su Kalinic. Futuro? Ho parlato con la società, deciderò a breve” (Di sabato 22 maggio 2021) "In questa stagione ho visto alcune difficoltà che due o tre anni fa non avrei saputo gestire, ma siamo rimasti lucidi. È stato un bellissimo anno di crescita".Ne è certo Ivan Juric che, nell'ultima conferenza stampa della stagione alla vigilia di Napoli-Verona, si è soffermato sul prossimo impegno che attenderà la sua squadra, tracciando infine un bilancio della stagione."Contro il Napoli Giocheremo al massimo, consapevoli della vittoria all'andata e so quanto vale per i tifosi. Preparo i ragazzi come se fosse una gara fondamentale. Quale squadra mi ha sorpreso di più? L'Atalanta, anche guardando il budget, le possibilità che hanno, riescono comunque ad essere superiori agli altri. Noi siamo cresciuti, ma si sono scoperte alcune mancanze nell'organico. Ci è mancato quel pezzo importante per vincere le gare, mentre ... Leggi su mediagol (Di sabato 22 maggio 2021) "In questa stagione ho visto alcune difficoltà che due o tre anni fa non avrei saputo gestire, ma siamo rimasti lucidi. È stato un bellissimo anno di crescita".Ne è certo Ivanche, nell'ultima conferenza stampa della stagione alla vigilia di Napoli-, si è soffermato sul prossimo impegno che attenderà la sua squadra, tracciando infine un bilancio della stagione."Contro il Napolial, consapevoli della vittoria all'andata e so quanto vale per i tifosi. Preparo i ragazzi come se fosse una gara fondamentale. Quale squadra mi ha sorpreso di più? L'Atalanta, anche guardando il budget, le possibilità che hanno, riescono comunque ad essere superiori agli altri. Noi siamo cresciuti, ma si sono scoperte alcune mancanze nell'organico. Ci è mancato quel pezzo importante per vincere le gare, mentre ...

Advertising

Mediagol : Verona, Juric: 'Giocheremo al massimo, tutto su Kalinic. Futuro? Ho parlato con la società, deciderò a breve'… - PietroSangiova3 : @giul91 @ChiaraAndrea_B Mi spiego meglio, avere un'idea vuol dire non far uscire Sarri di casa, oppure andare a Ver… - Enzovit : Juric: ''Stagione complicata per il Verona, siamo cresciuti tanto'' - MondoNapoli : Cesarano: 'In settimane l'ultimo incontro tra ADL e Gattuso. Il Verona è frastornato, molti giocatori e Juric andra… - dannap1926 : Ha pareggiato il Verona, ha pareggiato il Verona, ragazzi ha pareggiato il Verona, vai Ivan Juric io ti amo ????????… -