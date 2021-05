Vera Gemma | cambio look drastico | come si è presentata in studio | all’Isola dei Famosi

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 22 maggio 2021)non è più una naufraga dell’Isola dei2021 da settimane. Magli altri concorrenti eliminati, dopo un ovvio periodo di quarantena, anche la figlia di Giulianoha fatto il suo arrivo in, per partecipare alle dirette condotte da Ilary Blasi e commentate da Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Un ingresso in grande stile: per ben due puntateha attirato tutti gli sguardi su di sé per i suoi outfit super sexy. È riuscita a sorprendere anche la conduttrice che, dopo la sfilata per raggiungere il palco, l’ha invitata accanto a lei e commentato le sue tutine. La prima super scintillante che ricordava molto quella di Achille Lauro al Festival di Sanremo., ...