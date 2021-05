Venerato è sicuro: “Allegri ha l’accordo economico per il Napoli, un amico mi ha riferito le parole di Max” (Di sabato 22 maggio 2021) Ciro Venerato, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso di “Radio Goal” facendo il punto della situazione sui possibili sostituti di Rino Gattuso nella prossima stagione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Per quanto riguarda l’allenatore tutto è possibile. De Laurentiis ha già due accordi economici: con Allegri e Spalletti. Qualora il Real Madrid dovesse confermare Zidane o chiamare un altro allenatore Allegri potrebbe firmare con il Napoli. Ho parlato con un amico che è molto amico di Allegri e mi ha detto che la settimana prossima Max firma per un club. Da lunedì in poi fino a sabato potrebbe essere il giorno giusto per la sua firma per un club. ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Ciro, noto giornalista di Rai Sport ed esperto di calciomercato, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kissnel corso di “Radio Goal” facendo il punto della situazione sui possibili sostituti di Rino Gattuso nella prossima stagione. Di seguito quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Per quanto riguarda l’allenatore tutto è possibile. De Laurentiis ha già due accordi economici: cone Spalletti. Qualora il Real Madrid dovesse confermare Zidane o chiamare un altro allenatorepotrebbe firmare con il. Ho parlato con unche è moltodie mi ha detto che la settimana prossima Max firma per un club. Da lunedì in poi fino a sabato potrebbe essere il giorno giusto per la sua firma per un club. ...

