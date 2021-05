Variante indiana, solo dopo il richiamo c'è una forte protezione (con una dose Pfizer è al 17%) (Di sabato 22 maggio 2021) Due dosi di vaccino garantiscono una protezione maggiore contro la Variante indiana. Secondo i dati della Public Health England, due dosi di farmaco anti covid offrono l'81% di... Leggi su ilmattino (Di sabato 22 maggio 2021) Due dosi di vaccino garantiscono unamaggiore contro la. Secondo i dati della Public Health England, due dosi di farmaco anti covid offrono l'81% di...

