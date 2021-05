Valle Telesina, alla vista della polizia tenta la fuga in auto: 42enne arrestato per spaccio (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello (Bn) – Nella serata di ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Benevento Luigi Bonagura, personale della Squadra di polizia Giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Telese Terme, diretto dal Vice Questore Salzano, in servizio nel comprensorio di competenza, nei pressi del cimitero di Puglianello, procedevano al fermo ed al successivo controllo di un’autovettura. Il conducente, quarantaduenne di Gioia Sannitica, alla vista degli operatori tentava la fuga ma veniva immediatamente bloccato dalle auto di servizio. Effettuata la perquisizione gli Agenti ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiPuglianello (Bn) – Nella serata di ieri, nel corso dei servizi di controllo del territorio finalizzatiprevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti predisposti dal Questore di Benevento Luigi Bonagura, personaleSquadra diGiudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Telese Terme, diretto dal Vice Questore Salzano, in servizio nel comprensorio di competenza, nei pressi del cimitero di Puglianello, procedevano al fermo ed al successivo controllo di un’vettura. Il conducente, quarantaduenne di Gioia Sannitica,degli operatoriva lama veniva immediatamente bloccato dalledi servizio. Effettuata la perquisizione gli Agenti ...

