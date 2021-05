Valladolid-Atletico Madrid: formazioni ufficiali, quote, pronostici. Nessuna sorpresa negli undici del Cholo (Di sabato 22 maggio 2021) Nella partita di domenica con l’Osasuna probabilmente c’è la storia dell’Atletico Madrid concentrata in 90 minuti: questo club non può ottenere una vittoria senza un’enorme sofferenza ma nelle occasioni speciali, la magia può davvero accadere. E così, quando tutto sembrava perso, con tante occasioni buttate e Budimir letale invece nell’unica palla lasciata agli ospiti, i InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 22 maggio 2021) Nella partita di domenica con l’Osasuna probabilmente c’è la storia dell’concentrata in 90 minuti: questo club non può ottenere una vittoria senza un’enorme sofferenza ma nelle occasioni speciali, la magia può davvero accadere. E così, quando tutto sembrava perso, con tante occasioni buttate e Budimir letale invece nell’unica palla lasciata agli ospiti, i InfoBetting: Scommesse Sportive e

Advertising

sportface2016 : #Liga: le formazioni ufficiali di #ValladolidAtleti - tommcherubini : Al Real serve solo vincere, e sperare in un passo falso dell'Atlético a Valladolid. ???? Zidane sceglie ancora Migu… - blab_live : #LaLiga, #RealValladolidAtleti @realvalladolid @Atleti #Simeone vicinissimo al titolo! Probabili formazioni,… - LuisThomasDani1 : Oggi il cuore sportivo è tutto a Valladolid per spingere gli amici dell’Atletico Madrid verso la meritata vittoria… - carmi_ne : RT @krudotw: Ok weekend ?? 12 ??????? Cittadella-Zoncolan 14 ?? Musetti-Tsitsipas 15 ?? Empoli-Lazio U21 16 ?? Ruud-Shapovalov 18 ?? Valladoli… -