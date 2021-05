Vaccino, ora ci pensa il nuovo software a stanare gli indecisi (Di sabato 22 maggio 2021) Leggimi l’articolo Saranno i medici di famiglia a dover convincere i 2 milioni di anziani che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale Il nuovo algoritmo è stato creato con la collaborazione di NetMedica Italia, la società informatica della Fimmg e l’Università Politecnica delle Marche. I primi che il software cercherà saranno i soggetti fragili. Inoltre, dialogando con i sistemi regionali darà la possibilità ai medici di base di individuare tra i loro pazienti quali non hanno ancora ricevuto il Vaccino. In Campania, questo metodo è già stato sperimentato con successo. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Leggimi l’articolo Saranno i medici di famiglia a dover convincere i 2 milioni di anziani che non hanno ancora aderito alla campagna vaccinale Ilalgoritmo è stato creato con la collaborazione di NetMedica Italia, la società informatica della Fimmg e l’Università Politecnica delle Marche. I primi che ilcercherà saranno i soggetti fragili. Inoltre, dialogando con i sistemi regionali darà la possibilità ai medici di base di individuare tra i loro pazienti quali non hanno ancora ricevuto il. In Campania, questo metodo è già stato sperimentato con successo. L'articolo proviene da City Roma News.

Vaccino, ora spunta il software che "stana" gli indecisi ilGiornale.it Tutti a caccia del Green pass per averlo basta la prima dose Il documento annunciato da Draghi sarà concesso 15 giorni dopo l’inoculazione Ma ancora ci sono dubbi su chi debba rilasciarlo: la Regione o l’azienda sanitaria ...

Lunedì il centro vaccini sarà attivo al Palasport Da lunedì entrerà in funzione il nuovo e più ampio centro vaccinale anti-Covid a Comacchio, trasferito dalla Casa della Salute alla Cittadella dello Sport in viale Margherita, (area Raibosola), dove s ...

