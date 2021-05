Vaccino | Iacomini “Grande soddisfazione per le parole di Draghi”

(Di sabato 22 maggio 2021) ROMA (ITALPRESS) –è stata espressa per le dichiarazioni rilasciate ieri dal premier Mario, sulla necessità di procedere a una vaccinazione capillare anche per i paesi più poveri, dal portavoce dell'Unicef Italia, Andrea. “Esprimiamo come Unicefper i risultati del Global Health Summit conclusosi ieri a Roma. Applaudiamo e accogliamo con favore ledel premier Mariosul tema delle vaccinazioni globali e sui contenuti della Dichiarazione di Roma”, sottolinea. “I paesi a basso e medio reddito avevano bisogno di una buona notizia ed è arrivato un impegno concreto sia da parte del nostro Paese sia di quelli del G20 nonchè un messaggio disperanza affinchè ...

... che possono arrivare da organizzazioni filantropiche, come aziende, ci ricorda" è una ... Al momento, dicevamo, sono circa 40 milioni le dosi didistribuite attraverso il programma in ...... con solo 700 posti di terapia intensiva, 500 ventilatori polmonari e nessun(forse i primi ... Le trattative per la pace in Yemen ' Questi bambini -afferma Andrea, portavoce di Unicef ...L’Unicef ha posto l’attenzione anche sul programma europeo Child Guarantee che vede la salute dei bambini e degli adolescenti, specialmente quelli appartenenti a gruppi più vulnerabili, come prioritar ...ROMA, 17 maggio 2021 – Oggi il Ministro della Salute Roberto Speranza ha ricevuto una delegazione dell’UNICEF, composta da Giovanni Poggini, membro del Consiglio Direttivo dell’UNICEF Italia, Paolo Ro ...