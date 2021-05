Vaccino, errore nella somministrazione, donna sporge denuncia: è caos! (Di sabato 22 maggio 2021) Una docente di scuola si era recata sul posto per ricevere una dose di Vaccino. Il clamoroso sbaglio non l’ha lasciata indifferente. Si reca nel luogo preposto per la somministrazione… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di sabato 22 maggio 2021) Una docente di scuola si era recata sul posto per ricevere una dose di. Il clamoroso sbaglio non l’ha lasciata indifferente. Si reca nel luogo preposto per la… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Nephilim_Tuo : RT @dan_ceres: Non-negazionista, fa la seconda dose di vaccino, gli fanno Pfizer al posto di Astrazeneca per errore. Muore. Perché non dovr… - Libero_official : Ancora caos sui #vaccini. Carabinieri nell'hub di #Castellammare di Stabia: una donna denuncia un errore sulla seco… - armidmar : LA VERITA' e per NON DIMENTICARE ------VACCINO ENORME ERRORE---- DETTO DAL PREMIO NOBEL LUC MONTAGNIER ????VOGLIAMO… - Luna61710831 : RT @dan_ceres: Non-negazionista, fa la seconda dose di vaccino, gli fanno Pfizer al posto di Astrazeneca per errore. Muore. Perché non dovr… - wushurabbit : RT @dan_ceres: Non-negazionista, fa la seconda dose di vaccino, gli fanno Pfizer al posto di Astrazeneca per errore. Muore. Perché non dovr… -