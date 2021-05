Vaccino, errore nella somministrazione, donna sporge denuncia: è caos! (Di sabato 22 maggio 2021) Una docente di scuola si era recata sul posto per ricevere una dose di Vaccino. Il clamoroso sbaglio non l’ha lasciata indifferente. Si reca nel luogo preposto per la somministrazione di una dose di Vaccino e accade l’impensabile! E’ la fresca notizia di giornata, che da ore ormai circola insistentemente sul web. In realtà, l’accaduto si è verificato ieri pomeriggio, quando la donna è accorsa nella hub vaccinale di un ospedale napoletano per ricevere la seconda somministrazione. Subito dopo l’iniezione si è scatenata una vera e propria bufera, tra urla e lamentele. La donna, un’insegnante scolastica non si aspettava di certo, un trattamento del genere. Già da qualche settimana a questa parte, ospedali pubblici e centri vaccinali hanno allestito materiale e spazi ... Leggi su cityroma (Di sabato 22 maggio 2021) Una docente di scuola si era recata sul posto per ricevere una dose di. Il clamoroso sbaglio non l’ha lasciata indifferente. Si reca nel luogo preposto per ladi una dose die accade l’impensabile! E’ la fresca notizia di giornata, che da ore ormai circola insistentemente sul web. In realtà, l’accaduto si è verificato ieri pomeriggio, quando laè accorsahub vaccinale di un ospedale napoletano per ricevere la seconda. Subito dopo l’iniezione si è scatenata una vera e propria bufera, tra urla e lamentele. La, un’insegnante scolastica non si aspettava di certo, un trattamento del genere. Già da qualche settimana a questa parte, ospedali pubblici e centri vaccinali hanno allestito materiale e spazi ...

Advertising

SlipperLea : @SanitaInf Sono assolutamente pro-vax,ma spero che queste istituzioni non facciano il tremendo errore di modificare… - PAOLAGOSTINI : RT @Libero_official: Ancora caos sui #vaccini. Carabinieri nell'hub di #Castellammare di Stabia: una donna denuncia un errore sulla seconda… - Nephilim_Tuo : RT @dan_ceres: Non-negazionista, fa la seconda dose di vaccino, gli fanno Pfizer al posto di Astrazeneca per errore. Muore. Perché non dovr… - Libero_official : Ancora caos sui #vaccini. Carabinieri nell'hub di #Castellammare di Stabia: una donna denuncia un errore sulla seco… - armidmar : LA VERITA' e per NON DIMENTICARE ------VACCINO ENORME ERRORE---- DETTO DAL PREMIO NOBEL LUC MONTAGNIER ????VOGLIAMO… -