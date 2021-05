Vaccino day in Toscana: prenotazioni over 60 domenica 23 maggio (Di sabato 22 maggio 2021) FIRENZE – Per arrivare in tempi rapidi alla più elevata copertura vaccinale degli over 60, la Regione ha dato il via libera a un “Vaccino Day” straordinario domenica 23 maggio. Gli over 60, che non si sono ancora vaccinati con la prima dose, possono recarsi anche senza prenotazione in alcuni hub, che le Asl hanno L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 22 maggio 2021) FIRENZE – Per arrivare in tempi rapidi alla più elevata copertura vaccinale degli60, la Regione ha dato il via libera a un “Day” straordinario23. Gli60, che non si sono ancora vaccinati con la prima dose, possono recarsi anche senza prenotazione in alcuni hub, che le Asl hanno L'articolo proviene da Firenze Post.

