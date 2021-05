Vaccino Covid, panico a Castelammare: somministrato richiamo Pfizer a vaccinata Astrazeneca che chiama i carabinieri (Di sabato 22 maggio 2021) L’ennesimo errore all’hub vaccinale ha scatenato il panico venerdì a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una signora ha ricevuto il richiamo vaccinale sbagliato e ha chiamato i carabinieri. La donna avrebbe dovuto ricevere la seconda dose del Vaccino Astrazeneca, ma i medici hanno sbagliato e per cause ancora da accertare le hanno somministrano Pfizer. E così nell’hub vaccinale di Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli) sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma, dopo che la signora ha saputo dell’errore dei medici. Quando i medici si sono resi conto dell’errore, la dose di Vaccino era stata già inoculata alla donna e nell’hub vaccinale stabiese è scoppiata la bufera, tanto che i medici hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) L’ennesimo errore all’hub vaccinale ha scatenato ilvenerdì a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una signora ha ricevuto ilvaccinale sbagliato e hato i. La donna avrebbe dovuto ricevere la seconda dose del, ma i medici hanno sbagliato e per cause ancora da accertare le hanno somministrano. E così nell’hub vaccinale di Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli) sono dovuti intervenire iper riportare la calma, dopo che la signora ha saputo dell’errore dei medici. Quando i medici si sono resi conto dell’errore, la dose diera stata già inoculata alla donna e nell’hub vaccinale stabiese è scoppiata la bufera, tanto che i medici hanno ...

