Vaccino Covid, Castellammare nel caos: somministrato richiamo Pfizer a vaccinata Astrazeneca che chiama i carabinieri

L'ennesimo errore all'hub vaccinale ha scatenato il caos venerdì a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove una signora ha ricevuto il richiamo vaccinale sbagliato e ha chiamato i carabinieri. La donna avrebbe dovuto ricevere la seconda dose del Vaccino Astrazeneca, ma i medici hanno sbagliato e per cause ancora da accertare le hanno somministrano Pfizer. E così nell'hub vaccinale di Moscarella, a Castellammare di Stabia (Napoli) sono dovuti intervenire i carabinieri per riportare la calma, dopo che la signora ha saputo dell'errore dei medici. Quando i medici si sono resi conto dell'errore, la dose di Vaccino era stata già inoculata alla donna e nell'hub vaccinale stabiese è scoppiata la ...

