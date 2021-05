Vaccini | superate 30 milioni di somministrazioni Governatori dopo richiamo di Figliuolo | rispettiamo piano

Advertising

SecchiElias : #RT @notiziae: #Vaccini: superate le 30 milioni di dosi, 10 milioni di persone hanno finito il ciclo #vaccinale .… - notiziae : #Vaccini: superate le 30 milioni di dosi, 10 milioni di persone hanno finito il ciclo #vaccinale . L'ultimo aggior… - news24_city : Vaccini anti-Covid: in Puglia superate le 2 milioni di dosi somministrate - lavocedialba : Vaccini, superate le 80 mila dosi nell'Asl CN2. A breve l'attivazione di altri due hub - infoitinterno : Vaccini ai 40enni, Fontana: «In Lombardia superate le 500 mila prenotazioni» -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini superate

CityNow

: in Italiale 30 milioni di dosi somministrate In Italia sono state somministrate oltre 30 milioni di dosi dianti - Covid, secondo l'ultimo aggiornamento del ...- Oggi è stato superato al traguardo dei 30 milioni disomministrati in Italia, ma le polemiche non si placano. Il Commissario all'emergenza Figliuolo frena sulle iniziative prese ...commenta Il generale Figliuolo 'ha perfettamente ragione'. Lo dice Giorgio Palù, virologo del Cts e presidente dell'agenzia del farmaco Aifa. 'Gli over 60 sono vaccinati al 60,7%, ma solo un terzo di ...... probabilmente, con questi ritmi in Veneto i vaccini saranno disponibili per tutti già a fine mese: "Noi siamo i primi in Italia per vaccinazioni. Abbiamo già aperto ai 40 en ...