(Di sabato 22 maggio 2021) Il generale traccia le nuove linee guida per proseguire la campagna vaccinale: "Sui 60enni correre di più". I dati del report settimanale: tra gli over 80, meno di mezzo milione attende la prima iniezione. Il 98% degli ospiti delle RSA ha ricevuto la prima dose

Advertising

repubblica : Vaccini, somministrate oltre 500mila dosi giornaliere. Over 80: meno di mezzo milione attendono la prima iniezione - eziomauro : Vaccini, somministrate oltre 500mila dosi giornaliere. Figliuolo: 'Coinvolgere di più medici e farmacisti'… - Ettore_Rosato : Cambio di rotta nelle vaccinazioni è evidente: #Figliolo e #Curcio si sono concentrati su ciò che serviva, l’autore… - terninrete : Covid19, a Terni 4 nuovi casi accertati. Diminuiscono positivi, ricoverati e quarantene. Vaccini, oltre 9 mila dosi… - lorenzoniadrian : Covid19, a Terni 4 nuovi casi accertati. Diminuiscono positivi, ricoverati e quarantene. Vaccini, oltre 9 mila dosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini somministrate

la Repubblica

...sono oltre 29,9 milioni. I cittadini che hanno ricevuto la seconda dose sono più di 9,7 milioni . Qui la mappa aggiornata ogni sera e qui i dati in tempo reale del report "anti ...Sono state 9.038 le dosinelle ultime 24 ore in Umbria. Gli umbri che hanno completato il ciclo vaccinale sono 153.105 (+5.913 rispetto a ieri, il 19,72% della popolazione ...Sono 4.717 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri sono stati +5.218, qui il bollettino ). Sale così ad almeno 4.188.190 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guar ...Un altro weekend ‘Open day’ per i vaccini, dalla no-stop della Campania ai deejay coinvolti in Alto Adige che hanno contribuito al ‘tutto esaurito’ delle prenotazioni, mentre si sfiora il nuovo record ...