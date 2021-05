Vaccini Lazio, quando toccherà agli over 30? Prenotazioni, tempi e nuovo farmaco in arrivo (Di sabato 22 maggio 2021) Si avvicina il turno degli over 30 per la prenotazione del vaccino nel Lazio. Ma non sarà una sfida facile per la Regione, perché bisognerà vedere se i più giovani... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 22 maggio 2021) Si avvicina il turno degli30 per la prenotazione del vaccino nel. Ma non sarà una sfida facile per la Regione, perché bisognerà vedere se i più giovani...

Advertising

vincef_ : @HuertDeAuteuil Che poi anche per i vaccini, si è andati avanti in fasce di 10 anni in 10 anni e in Lazio hanno dec… - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Vaccini: Lazio, dal 24 prenotazioni per J&J nelle farmacie. Da martedì per italiani residenti all'estero e ambasciate #A… - antoniopascuzzo : @nzingaretti @ilmessaggeroit Nicola Permetti una maldicenza? Da quando non ti candidi al comune di Roma i vaccini n… - fabioaffinito : Ecco: spiegatemi con parole semplici questa cosa. Perché alla Regione Lazio avanzano i vaccini e alla @RegioneER in… - AnsaRomaLazio : Vaccini: Lazio, dal 24 prenotazioni per J&J nelle farmacie. Da martedì per italiani residenti all'estero e ambascia… -