Vaccini Italia, oltre 30 mln di dosi somministrate (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 30.158.028 le dosi di vaccino anti-covid somministrate ad oggi mentre sono quasi 10 milioni (9.856.159) le persone che hanno già completato il ciclo vaccinale, pari al 16,63% dei cittadini. Sono i dati contenuti nel report della struttura commissariale all’emergenza covid, guidata dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Sono 30.158.028 ledi vaccino anti-covidad oggi mentre sono quasi 10 milioni (9.856.159) le persone che hanno già completato il ciclo vaccinale, pari al 16,63% dei cittadini. Sono i dati contenuti nel report della struttura commissariale all’emergenza covid, guidata dal commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Italia Covid. 4.717 contagi e 125 morti. Tasso di positività 1,6%. Vaccini, siamo a 30 milioni Sono 4.717 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ... Somministrati più di 30 milioni di vaccini Sono state somministrate oltre 30 milioni di dosi di ...

Il vero prezzo dell'incompetenza ... interclassista e internazionale - ieri Bloomberg ricordava che il premier "ha dato all'Italia una ... Tutto più facile, dicono, quando dopo mesi di magra piovono milioni di dosi di vaccini, i partiti ti ...

Vaccini Italia, Curcio: "Valutare obbligo" Adnkronos P.A. Trento: 24 Sono 4.717 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.218. Sono invece 125 le vittime in un giorno - di cui 24 dell ...

I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 22 maggio Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 4.717 casi positivi da coronavirus e 125 morti a causa della COVID-19. Attualmente i ricoverati sono ...

