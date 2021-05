Vaccini Italia, Figliuolo a Regioni: “Aumentare contributo medici” (Di sabato 22 maggio 2021) Sui Vaccini in Italia il commissario Francesco Paolo Figliuolo esorta le Regioni a fare di più per coinvolgere medici di base, farmacisti e altri operatori. “Reputo necessario invitare Regioni e Province autonome ad Aumentare in maniera graduale il contributo assicurato” da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri operatori del Servizio sanitario nazionale “alle vaccinazioni giornaliere, mantenendo in fase intermedia e di transizione dello sviluppo del piano, completamente operativi gli Hub vaccinali”, scrive il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 nelle ‘Linee guida per la prosecuzione della campagna vaccinale’, inviate ieri ai ministri della Salute e degli Affari ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 22 maggio 2021) Suiinil commissario Francesco Paoloesorta lea fare di più per coinvolgeredi base, farmacisti e altri operatori. “Reputo necessario invitaree Province autonome adin maniera graduale ilassicurato” dadina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti e altri operatori del Servizio sanitario nazionale “alle vaccinazioni giornaliere, mantenendo in fase intermedia e di transizione dello sviluppo del piano, completamente operativi gli Hub vaccinali”, scrive il commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 nelle ‘Linee guida per la prosecuzione della campagna vaccinale’, inviate ieri ai ministri della Salute e degli Affari ...

