Vaccini Italia, Curcio: "Valutare obbligo" (Di sabato 22 maggio 2021) "La luce in fondo al tunnel si vede eccome, ci stiamo riprendendo la nostra normalità, ma questo virus va sempre rispettato nella sua drammaticità. Solo la gradualità nel ripartire ci consente di capire a cosa andiamo incontro". Lo afferma Fabrizio Curcio, capo della Protezione Civile, nella trasmissione '30 minuti al Massimo' (lastampa.it), evidenziando che l'ipotesi dell'obbligo vaccinale è "un'opzione da Valutare in futuro, visto che dovremmo fare dei richiami annuali". "Abbiamo 20 milioni di persone protette, soprattutto nelle categorie più a rischio. Un Italiano su tre ha ricevuto il vaccino, anzi la percentuale è più alta, visto che non tutte le fasce della popolazione sono vaccinabili – ha spiegato Curcio -. Poi abbiamo un 18-20% che ha completato il ciclo con la doppia dose, quindi siamo a ...

