Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio: chi può farlo, dove prenotare e da quando si può fare (Di sabato 22 maggio 2021) Conto alla rovescia perché da lunedì 24 maggio nel Lazio si apriranno le prenotazioni per il vaccino in farmacia, con le somministrazioni che prenderanno il via il prossimo 1 giugno. L’obiettivo è quello di accelerare la campagna di vaccinazione e tra hub creati ad hoc, Open Day e drive-in la Regione Lazio ci sta riuscendo, con lo scopo di raggiungere presto l’immunità. Leggi anche: Open Day Vaccini a Roma e nel Lazio: giorni, orari, centri e chi può prenotarsi Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio: dove prenotare, chi può farlo In una nota diramata qualche giorno fa la Regione ha fatto sapere che il servizio partirà “da lunedì 24 maggio nel Lazio ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) Conto alla rovescia perché da lunedì 24 maggio nelsi apriranno le prenotazioni per il vaccino in, con le somministrazioni che prenderanno il via il prossimo 1 giugno. L’obiettivo è quello di accelerare la campagna di vaccinazione e tra hub creati ad hoc, Open Day e drive-in la Regioneci sta riuscendo, con lo scopo di raggiungere presto l’immunità. Leggi anche: Open Daye nel: giorni, orari, centri e chi può prenotarsiine nel, chi puòIn una nota diramata qualche giorno fa la Regione ha fatto sapere che il servizio partirà “da lunedì 24 maggio nel...

Advertising

CorriereCitta : Vaccini in farmacia a Roma e nel Lazio: chi può farlo, dove prenotare e da quando si può fare - romasulweb : Vaccini nelle farmacie, da lunedì le prenotazioni: chi può farlo e come si fissa l'appuntamento - Prof_Farmacia : Via i brevetti dai #vaccini Covid. Ma chi è in grado di produrli? @Corriere_Salute - robreg1 : RT @Nutizieri: Vaccini in farmacia: 'Da giugno 300 pronte a partire' - Nutizieri : Vaccini in farmacia: 'Da giugno 300 pronte a partire' -