Vaccini, Figliuolo alle Regioni: «Coinvolgere più medici»

Il generale Figliuolo riparte all'attacco. E indica alle Regioni un nuovo piano per i Vaccini. Invitando soprattutto ad aumentare in maniera graduale il contributo assicurato da medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, farmacisti ed altri operatori del Servizio sanitario nazionale alle vaccinazioni giornaliere, mantenendo, in una fase intermedia e di transizione dello sviluppo del piano, completamente operativi gli hub vaccinali L'articolo proviene da Firenze Post.

