Vaccinazioni | riprendono a Napoli le domiciliari | consegnate ai medici di famiglia 2180 dosi

Advertising

radioalfa : Bellizzi, riprendono le vaccinazioni al Centro Vaccinale al PalaBerlinguer. L'intervista al sindaco Volpe… - paoloigna1 : Riprendono le #vaccinazioni in #CoteadelSud interrotte per mancanza delle dosi. #covid19 -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccinazioni riprendono

Orizzonte Scuola

Dovrebbero iniziare la prossima settimana, a meno di imprevisti dell'ultima ora, leal ...questo weekend, inoltre, in tutti i centri vaccinali le somministrazioni "open", per ...Riprenderanno stamani ledi coloro che hanno in programma la seconda dose di Moderna". Lo ha reso noto il presidente della Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, evidenziando che "i circa 500 cittadini ...A Gaza serve la riapertura totale dei valichi, l'ingresso urgente degli aiuti, tra cui cibo, farmaci, vaccini. Adnan Abu Husna, portavoce a Gaza dell'Unrwa, l'agenzia Onu per i rifugiati palestinesi, ...Il governatore della Liguria Giovanni Toti ha firmato il documento di intesa a Torino con il governatore del Piemonte Alberto Cirio:... Scopri di più ...