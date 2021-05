Usura e spaccio di droga, 9 arresti a Terracina (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Sono nove gli arresti eseguiti dagli agenti del commissariato di Terracina, in provincia di Latina, nell'ambito di un operazione antidroga denominata 'Break down'. Le misure cautelari sono state emesse dal gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, su richiesta del pubblico ministero Giuseppe Miliano, per i reati di per i reati di estorsione, Usura e spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione ha smantellato l'attività illegale di un gruppo di spacciatori in grado di rifornire di cocaina e hashish una clientela molto variegata, che andava dall'operaio sino al professionista affermato. Sono coinvolti sia personaggi già noti alle forze dell'ordine che insospettabili. L'indagine è partita dai sequestri di sostanza stupefacente avvenuti a Terracina ed è poi emersa una fitta ... Leggi su agi (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Sono nove glieseguiti dagli agenti del commissariato di, in provincia di Latina, nell'ambito di un operazione antidenominata 'Break down'. Le misure cautelari sono state emesse dal gip del Tribunale di Latina Giorgia Castriota, su richiesta del pubblico ministero Giuseppe Miliano, per i reati di per i reati di estorsione,di sostanze stupefacenti. L'operazione ha smantellato l'attività illegale di un gruppo di spacciatori in grado di rifornire di cocaina e hashish una clientela molto variegata, che andava dall'operaio sino al professionista affermato. Sono coinvolti sia personaggi già noti alle forze dell'ordine che insospettabili. L'indagine è partita dai sequestri di sostanza stupefacente avvenuti aed è poi emersa una fitta ...

Advertising

LatinaQTW : Maxi operazione anti droga: 9 arresti per usura e spaccio - sulsitodisimone : Usura e spaccio di droga, 9 arresti a Terracina - CorriereCitta : Spaccio di droga, usura e minacce in provincia di Latina: ‘Ti taglio la testa con la motosega’. 9 arresti - Lazio_TV : L' operazione denominata “Break Down” è stata portata a termine dagli agenti del Commissariato. - News_24it : La Polizia di Stato di Latina ha eseguito nove Ordinanze di Custodia Cautelare in Carcere per i reati di Estorsione… -