Ultime Notizie dalla rete : Usa bambino Usa, bambino di 6 anni ucciso in lite fra automobilisti - Ultima Ora Agenzia ANSA Usa, bambino di 6 anni ucciso in lite fra automobilisti NEW YORK, 22 MAG - Un bambino di sei anni è stato ucciso da una pallottola su un'autostrada della California in seguito a un litigio automobilistico fra la madre e un altro automobilista. Lo riportano ...

Usa, allerta salmonella dopo i casi registrati in 43 Stati: “Evitate di baciare i polli” Un avviso è stato diramato dal Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) negli Stati Uniti per esortare coloro che hanno pollame da cortile a ...

