USA | allerta salmonella | il governo raccomanda «evitate di baciare i polli»

(Di sabato 22 maggio 2021) Negli Stati Uniti l'per la diffusione dellaè così alta che il Centers for Disease Control and Prevention è stato costretto a pubblicare un appello rivolto a chi ha contatti con il pollame: «ATTENZIONE. Nono accarezzare i, e non mangiare o bere vicino a loro. Questo può diffondere germi dialla bocca e fare ammalare.» Le linee guida del Centers for Disease Control and Prevention L'agenzia ha esortato tutti a tenersi alla larga da questo tipo di animali «anche se sembrano sani e puliti». Nei, infatti, l'infezione rimane spesso subclinica. Proprio per questo interi pollai possono essere infetti passando completamente inosservati. L'infezione può dunque passare inosservata o presentare un decorso con morbilità e mortalità ...

