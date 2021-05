Una Vita anticipazioni spagnole, un fantasma terrorizza Acacias (Di sabato 22 maggio 2021) Nelle prossime puntate di Una Vita gli abitanti del quartiere saranno spaventati! Sembra infatti secondo le rivelazioni delle trame spagnole, che il fantasma di Ursula si aggiri indisturbato perchè non trova pace. Una lettera dall’aldilà arriverà alla Salmeron che viene a sapere che è stata proprio la Dicenta ad incolpare Marcia della sua morte. Ma per quale motivo? Ma non sarà l’unica lettera, infatti anche Rosina ne riceverà una che gli rivela molti tradimenti del marito, ma non solo ci sarà scompiglio anche a casa di Bellita, quando la donna leggerà che la figlia non è ben vista dalla famiglia di Emilio. Anche Carmen avrà la sua missiva dove Ursula gli rivela che Ramon passa il tempo sulla tomba di Trini. Inoltre anche per Lolita arriverà la sua epistola dove la Dicenta le rivela che la suocera si è sempre ritenuta migliore di lei e ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 22 maggio 2021) Nelle prossime puntate di Unagli abitanti del quartiere saranno spaventati! Sembra infatti secondo le rivelazioni delle trame, che ildi Ursula si aggiri indisturbato perchè non trova pace. Una lettera dall’aldilà arriverà alla Salmeron che viene a sapere che è stata proprio la Dicenta ad incolpare Marcia della sua morte. Ma per quale motivo? Ma non sarà l’unica lettera, infatti anche Rosina ne riceverà una che gli rivela molti tradimenti del marito, ma non solo ci sarà scompiglio anche a casa di Bellita, quando la donna leggerà che la figlia non è ben vista dalla famiglia di Emilio. Anche Carmen avrà la sua missiva dove Ursula gli rivela che Ramon passa il tempo sulla tomba di Trini. Inoltre anche per Lolita arriverà la sua epistola dove la Dicenta le rivela che la suocera si è sempre ritenuta migliore di lei e ...

Advertising

matteosalvinimi : Era una promessa che avevo fatto tempo fa a mamme, papà e ragazzi. Oggi è diventata REALTÀ. Uguali diritti per i So… - amnestyitalia : Il #22maggio 1930 nasceva Harvey Milk, attivista e politico che ha pagato con la vita il suo impegno in difesa dei… - chetempochefa : “Beh, è uno stato d'animo particolare perché la mia lunga vita, cominciata in un modo, finisce, in un certo senso v… - mariann60059306 : RT @ecccalla: Comunque per colpa di quei due tipetti là io in 6 mesi mi sono ritrovata a guardare gli ultimi minuti di U&D, Striscia la not… - scappidovevuoi_ : RT @ecccalla: Comunque per colpa di quei due tipetti là io in 6 mesi mi sono ritrovata a guardare gli ultimi minuti di U&D, Striscia la not… -