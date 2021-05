Una Vita, anticipazioni spagnole: la drastica decisione di Liberto (Di sabato 22 maggio 2021) Liberto Seler rivestirà un ruolo chiave ad Una Vita per quanto concerne la storyline incentrata sulla peccaminosa storia d'amore di Maite e Camino. Le anticipazioni spagnole della soap opera di Canale 5, infatti, rivelano che il marito di Rosina sorprenderà le due donne in atteggiamento intimo e inizierà a capire che tra loro c'è qualcosa. Allo stesso tempo, Felicia sarà sempre più sospettosa verso la figlia e la pittrice e indagherà per scoprire cosa ci sia tra loro. La ristoratrice si renderà conto che Camino è completamente cambiata da quando Maite è arrivata ad Acacias e la ragazza ha iniziato a frequentare le sue lezioni di disegno. Dai discorsi progressisti all'atteggiamento insolente e sfrontato verso la madre, la piccola di casa Pasamar sta dando non poche preoccupazioni alla donna. Così, dopo aver ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 22 maggio 2021)Seler rivestirà un ruolo chiave ad Unaper quanto concerne la storyline incentrata sulla peccaminosa storia d'amore di Maite e Camino. Ledella soap opera di Canale 5, infatti, rivelano che il marito di Rosina sorprenderà le due donne in atteggiamento intimo e inizierà a capire che tra loro c'è qualcosa. Allo stesso tempo, Felicia sarà sempre più sospettosa verso la figlia e la pittrice e indagherà per scoprire cosa ci sia tra loro. La ristoratrice si renderà conto che Camino è completamente cambiata da quando Maite è arrivata ad Acacias e la ragazza ha iniziato a frequentare le sue lezioni di disegno. Dai discorsi progressisti all'atteggiamento insolente e sfrontato verso la madre, la piccola di casa Pasamar sta dando non poche preoccupazioni alla donna. Così, dopo aver ...

Advertising

matteosalvinimi : Era una promessa che avevo fatto tempo fa a mamme, papà e ragazzi. Oggi è diventata REALTÀ. Uguali diritti per i So… - amnestyitalia : Il #22maggio 1930 nasceva Harvey Milk, attivista e politico che ha pagato con la vita il suo impegno in difesa dei… - chetempochefa : “Beh, è uno stato d'animo particolare perché la mia lunga vita, cominciata in un modo, finisce, in un certo senso v… - PencoG : RT @AncheIo2: @donTonio66 Questa mattina sono entrata nella chiesa 'La Madonna delle Grazie', ai piedi della statua di Santa Rita tante ros… - MrAnder79884417 : RT @alexchicchi: Sono cresciuta qui, casa in affitto, nei sobborghi di una grande città del nord. Eravamo tutti figli di immigrati, chi dal… -