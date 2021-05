UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 22 e lunedì 24 maggio 2021 (Di sabato 22 maggio 2021) anticipazioni puntata 1174 di Una VITA di sabato 22 e lunedì 24 maggio 2021: Genoveva arriva a negare che il bambino che aspetta possa essere di Santiago Becerra, così con il massimo disprezzo dà a quest’ultimo il denaro richiesto dietro l’ordine di non parlare con nessuno. Leggi anche: Una VITA, Maitino Live Reunion su Youtube: ospiti Maite e Camino, ecco quando Santiago e Marcia annunciano a tutti la loro partenza dal quartiere. Il commissario Mendez, intanto, va avanti nelle sue indagini sulla morte di Ursula, ma non dice a nessuno se ha dei sospetti. Per non far stare tranquilla Bellita, Arantxa si assume tutta la colpa dell’assenza di Margarita. Maite rivela a Liberto che sta lavorando a un nuovo dipinto (che ritrae Camino) per la mostra. La ... Leggi su tvsoap (Di sabato 22 maggio 2021)1174 di Unadi22 e24: Genoveva arriva a negare che il bambino che aspetta possa essere di Santiago Becerra, così con il massimo disprezzo dà a quest’ultimo il denaro richiesto dietro l’ordine di non parlare con nessuno. Leggi anche: Una, Maitino Live Reunion su Youtube: ospiti Maite e Camino, ecco quando Santiago e Marcia annunciano a tutti la loro partenza dal quartiere. Il commissario Mendez, intanto, va avanti nelle sue indagini sulla morte di Ursula, ma non dice a nessuno se ha dei sospetti. Per non far stare tranquilla Bellita, Arantxa si assume tutta la colpa dell’assenza di Margarita. Maite rivela a Liberto che sta lavorando a un nuovo dipinto (che ritrae Camino) per la mostra. La ...

