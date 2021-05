Una vita anticipazioni: Felipe ha paura di essere arrestato per l’omicidio di Ursula (Di sabato 22 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Una vita che ci aspetta lunedì pomeriggio su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap di Canale 5 in onda a inizio settimana. Il 24 maggio 2021 vedremo la seconda parte dell’episodio 1173 di Acacias 38. Scopriremo quelle che sono le intenzioni di Genoveva? Che cosa farà la donna? Santiago se ne andrà con Marcia senza che lei abbia detto nulla a Felipe sulla vera identità dell’uomo con il quale vuole lasciare la Spagna per andare a Cuba? Scopriamo tutti i dettagli con le anticipazioni e le ultime news da Acacias 38, eccole per voi! Una vita anticipazioni: la trama di lunedì 24 maggio 2021 El Choco è disposto a confessare la verità a Bellita, ma Arantxa improvvisa una scusa. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 22 maggio 2021) Che cosa succederà nella puntata di Unache ci aspetta lunedì pomeriggio su Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news che arrivano da Acacias 38 e che ci rivelano proprio la trama della puntata della soap di Canale 5 in onda a inizio settimana. Il 24 maggio 2021 vedremo la seconda parte dell’episodio 1173 di Acacias 38. Scopriremo quelle che sono le intenzioni di Genoveva? Che cosa farà la donna? Santiago se ne andrà con Marcia senza che lei abbia detto nulla asulla vera identità dell’uomo con il quale vuole lasciare la Spagna per andare a Cuba? Scopriamo tutti i dettagli con lee le ultime news da Acacias 38, eccole per voi! Una: la trama di lunedì 24 maggio 2021 El Choco è disposto a confessare la verità a Bellita, ma Arantxa improvvisa una scusa. ...

