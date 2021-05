Una Vita, anticipazioni dal 24 al 29 maggio: Maite gelosa di Camino (Di sabato 22 maggio 2021) anticipazioni settimanali "Una Vita", puntate dal 24 al 29 maggio 2021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10? Maite ha accettato di restare ad Acacias pur di stare accanto a Camino, ma come amica. Però, quando vede il feeling tra la Pasamar e il suo pretendente Ildefonso, le dà parecchio fastidio. Genoveva si è liberata di Israel. L’uomo ha ricevutoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 22 maggio 2021)settimanali "Una", puntate dal 24 al 292021. Che cosa vedremo nel nuovo episodio su Canale 5 alle 14.10?ha accettato di restare ad Acacias pur di stare accanto a, ma come amica. Però, quando vede il feeling tra la Pasamar e il suo pretendente Ildefonso, le dà parecchio fastidio. Genoveva si è liberata di Israel. L’uomo ha ricevutoArticolo completo: dal blog SoloDonna

Advertising

matteosalvinimi : Era una promessa che avevo fatto tempo fa a mamme, papà e ragazzi. Oggi è diventata REALTÀ. Uguali diritti per i So… - chetempochefa : “Beh, è uno stato d'animo particolare perché la mia lunga vita, cominciata in un modo, finisce, in un certo senso v… - amnestyitalia : Il #22maggio 1930 nasceva Harvey Milk, attivista e politico che ha pagato con la vita il suo impegno in difesa dei… - Dada_Yildiz : RT @annacris_7: “Se vuoi che una persona resti nella tua vita, devi dirle di non andarsene.” Kerem dopo aver incontrato Hande ebbe l’impul… - mariobianchi18 : Il #22maggio 1761 con la stipula della prima polizza a Philadelphia nasce l’#assicurazione sulla vita. Per vincere… -