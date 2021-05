Una notte al Belmond Hotel Cipriani a Venezia

(Di sabato 22 maggio 2021) Un hotel di lusso, a pochi passi da Piazza San Marco, ma lontano dalla folla e in mezzo al verde: erano gli anni ’50 quando Giuseppe Cipriani, fondatore del leggendario Harry’s Bar, ebbe l’intuizione di creare un albergo che a Venezia non c’era. Il resto è storia, perché il Belmond Hotel Cipriani – inaugurato nel 1958 – è parte integrante della storia della Serenissima: alla Giudecca, circondato dall’acqua, con un panorama che va dal Palazzo Ducale alla chiesa di San Giorgio, è tra gli indirizzi più eleganti e celebri del mondo, e uno dei più amati dal jet set. È qui che hanno soggiornato durante le loro vacanze veneziane Lady Diana (fu qui che pronunciò – tra le poche volte nella sua vita – la frase «mi sento a casa»), il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, Brad Pitt e Angelina Jolie, insieme a tante altre star del cinema, che lo hanno scelto anche per celebrare i momenti più speciali: al Cipriani George Clooney e Amal Alamouddin hanno organizzato una delle feste più indimenticabili in occasione del loro matrimonio.

