“Una cosa gravissima…”. Denise Pipitone, furia dell’avvocato Frazzitta. Silenzio rotto dopo la clamorosa svolta (Di sabato 22 maggio 2021) Alla luce delle nuove indagini, due persone sono state indagate per sequestro di persona nell’inchiesta su Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara Del vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre 2004. La notizia è stata data da Gianluigi Nuzzi durante la puntata di “Quarto Grado” in onda venerdì 21 maggio: “Si indaga per sequestro di persona. Al momento sono indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, ma ci potrebbero essere nuovi indagati”. Anna Corona è l’ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico di Denise Pipitone, Alice e Jessica Pulizzi, definitivamente prosciolta dall’accusa di aver rapito la sorellastra. Giuseppe Della Chiave è invece il nipote di Battista Della Chiave, il sordomuto testimone oculare (deceduto) che avrebbe visto Denise Pipitone in braccio al ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 22 maggio 2021) Alla luce delle nuove indagini, due persone sono state indagate per sequestro di persona nell’inchiesta su, la bambina scomparsa a Mazara Del vallo, in provincia di Trapani, il primo settembre 2004. La notizia è stata data da Gianluigi Nuzzi durante la puntata di “Quarto Grado” in onda venerdì 21 maggio: “Si indaga per sequestro di persona. Al momento sono indagati Anna Corona e Giuseppe Della Chiave, ma ci potrebbero essere nuovi indagati”. Anna Corona è l’ex moglie di Piero Pulizzi, padre biologico di, Alice e Jessica Pulizzi, definitivamente prosciolta dall’accusa di aver rapito la sorellastra. Giuseppe Della Chiave è invece il nipote di Battista Della Chiave, il sordomuto testimone oculare (deceduto) che avrebbe vistoin braccio al ...

