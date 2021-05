Un viaggio per immagini diviso in 10 sezioni, che spazia dalla celebre sequenza del 1954, "Gli Italiani si voltano", ai reportage nell'Italia postbellica. Da non perdere (Di sabato 22 maggio 2021) "Mario De Biasi. Fotografia 1947-2003" guarda le foto Mario De Biasi. Fotografia 1947-2003 è una corposa retrospettiva – con 216 scatti di cui la metà inediti – dedicata al lavoro del fotografo bellunese. Un viaggio per immagini diviso in 10 sezioni, che spazia dalla celebre sequenza del 1954, Gli Italiani si voltano, ai reportage nell’Italia postbellica, ... Leggi su iodonna (Di sabato 22 maggio 2021) "Mario De Biasi. Fotografia 1947-2003" guarda le foto Mario De Biasi. Fotografia 1947-2003 è una corposa retrospettiva – con 216 scatti di cui la metà inediti – dedicata al lavoro del fotografo bellunese. Unperin 10, chedel, Glisi, ai, ...

