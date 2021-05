Un Posto al Sole, anticipazioni dal 24 al 28 maggio: il ritorno di Marina, più agguerrita che mai (Di sabato 22 maggio 2021) anticipazioni settimanali "Un Posto al Sole", puntate dal 24 al 28 maggio 2021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3 alle 20.40? Marina torna finalmente a Napoli, determinata e combattiva più di prima. Lara teme di essere messa da parte da Ferri. Cosa accadrà? Pietro si prepara a sferrare un duro colpo a Roberto Ferri, e lo farà attraverso Alberto. SamuelArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 22 maggio 2021)settimanali "Unal", puntate dal 24 al 282021. Che cosa vedremo nei nuovi episodi su Rai 3 alle 20.40?torna finalmente a Napoli, determinata e combattiva più di prima. Lara teme di essere messa da parte da Ferri. Cosa accadrà? Pietro si prepara a sferrare un duro colpo a Roberto Ferri, e lo farà attraverso Alberto. SamuelArticolo completo: dal blog SoloDonna

