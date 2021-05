Un altro giro è il film del weekend e forse anche dell’anno (Di sabato 22 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=hFbDh58QHzw “Per tutta la mia carriera, ogni volta che ho avuto un’idea e le persone intorno mi hanno detto ‘No, no, è una follia’, sapevo con certezza che dovevo prendere il coraggio e buttarmi”. Questa frase di Thomas Vinterberg detta alla rivista Screen International descrive bene il lavoro più rischioso e audace che lui abbia fatto, Un altro giro, adesso (finalmente) in sala. Ha vinto l’Oscar come Miglior film straniero e sarebbe dovuto essere al Festival di Cannes l’anno scorso (se non fosse che l’edizione non si è tenuta). Ha uno spunto che spiega al mondo la differenza tra cinema d’autore e commerciale in materia di idee e capacità di prendersi dei rischi trattando in modi anticonvenzionali temi spinosi. Quattro amici, che sono anche insegnanti in un liceo, discutendo di uno ... Leggi su wired (Di sabato 22 maggio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=hFbDh58QHzw “Per tutta la mia carriera, ogni volta che ho avuto un’idea e le persone intorno mi hanno detto ‘No, no, è una follia’, sapevo con certezza che dovevo prendere il coraggio e buttarmi”. Questa frase di Thomas Vinterberg detta alla rivista Screen International descrive bene il lavoro più rischioso e audace che lui abbia fatto, Un, adesso (finalmente) in sala. Ha vinto l’Oscar come Migliorstraniero e sarebbe dovuto essere al Festival di Cannes l’anno scorso (se non fosse che l’edizione non si è tenuta). Ha uno spunto che spiega al mondo la differenza tra cinema d’autore e commerciale in materia di idee e capacità di prendersi dei rischi trattando in modi anticonvenzionali temi spinosi. Quattro amici, che sonoinsegnanti in un liceo, discutendo di uno ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ucciso un altro sacerdote cattolico in Nigeria. Lo rende noto la fondazione pontificia Aiuto alla Chiesa che Soffre… - Internazionale : Un altro giro di Thomas Vinterberg è una commedia nordica che affronta senza moralismi un “demone”, quello dell’alc… - giroditalia : Another day, another stage. The beautiful setting of Montalcino is waiting for the Giro. Domani altro giorno altr… - cdghietta : RT @sandrogmasoni: @maurobiani Be', molte persone, tra l'altro, si bevono la teoria dello sgocciolamento (trickle-down economics) e cose de… - dario_dambrosio : RT @acs_italia: Un altro sacerdote ucciso in #Nigeria. E' accaduto ieri a Kaduna. Malviventi hanno freddato Don Alphonsus Yashim Bello, ord… -