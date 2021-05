Ultime Notizie Serie A: I nomi per il dopo Ranieri, Cuadrado rinnova? (Di sabato 22 maggio 2021) Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10:00 Galliani: «dopo Cittadella sono finito in chiesa a pregare. Bisogna vendere un sacco di giocatori» – LE PAROLE Ore 9.30 Juan Cuadrado si è rivelato uno dei giocatori di riferimento di questa stagione per la Juve. L’esterno colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022, e il club bianconero è al lavoro per blindarlo anche per il futuro. Le Ultime Ore 9.00 Claudio Ranieri ha annunciato in conferenza stampa che non sarà più l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione di Serie A 2021/22. Ora per la società doriana si apre la caccia al nuovo tecnico e, secondo La Gazzetta dello Sport, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate oraora dalla Redazione di Calcio News 24 Ore 10:00 Galliani: «Cittadella sono finito in chiesa a pregare. Bisogna vendere un sacco di giocatori» – LE PAROLE Ore 9.30 Juansi è rivelato uno dei giocatori di riferimento di questa stagione per la Juve. L’esterno colombiano ha il contratto in scadenza nel 2022, e il club bianconero è al lavoro per blindarlo anche per il futuro. LeOre 9.00 Claudioha annunciato in conferenza stampa che non sarà più l’allenatore della Sampdoria nella prossima stagione diA 2021/22. Ora per la società doriana si apre la caccia al nuovo tecnico e, secondo La Gazzetta dello Sport, ...

