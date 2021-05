Ugo Russo | baby rapinatore ucciso a Napoli | il giallo dei proiettili e del cadavere spostato

(Di sabato 22 maggio 2021) Due colpi al petto, poi il giovaneche fa qualche passo indietro. Non è finita: ci sono almeno altri due colpi che vengono esplosi non a distanza ravvicinata, tanto che il...

ottochannel : I genitori di Ugo Russo si incatenano al tribunale - s3rpe : Quindici mesi, nessuna risposta. La protesta dei familiari di Ugo Russo al tribunale di Napoli fotografie di giusep… - gazzettamantova : Napoli, i genitori di Ugo Russo si incatenano al tribunale: 'Vogliamo verità e giustizia' Una madre e un padre in c… - TeleCapriNews : La mamma e il papà di Ugo Russo, il 15enne ucciso la notte del primo marzo 2020 a Napoli durante un tentativo di ra… - ottochannel : I genitori di Ugo Russo si incatenano al tribunale -

Due colpi al petto, poi il giovane rapinatore che fa qualche passo indietro. Non è finita: ci sono almeno altri due colpi che vengono esplosi non a distanza ravvicinata, tanto che il cadavere verrà ...Due colpi al petto, poi il giovane rapinatore che fa qualche passo indietro. Non è finita: ci sono almeno altri due colpi che vengono esplosi non a distanza ravvicinata, tanto che il ...I genitori di Ugo Russo si incatenano al Tribunale di Napoli: "Verità per nostro figlio" Si sono incatenati alle ringhiere del Tribunale di Napoli per chiedere verità e giustizia i genitori di Ugo Rus ...