Ufficiale: Lecce, esonerato Eugenio Corini. Le parole del presidente (Di sabato 22 maggio 2021) La notizia era nell’aria ma adesso è diventata Ufficiale: si dividono le strade tra Eugenio Corini e il Lecce. Nel corso di una conferenza stampa, la dirigenza giallorossa, ha spiegato i motivi dell’addio del tecnico. Queste le parole del presidente Saverio Sticchi Damiani: “Abbiamo deciso di sollevare dall’incarico il mister Eugenio Corini. Si tratta di una decisione che non è arrivata in base all’emotività seguita alla gara con il Venezia, ma deriva da una valutazione lucida e ci auguriamo corretta esclusivamente di natura tecnica. La valutazione, non casuale e lucida, nasce da una prospettiva di ampio respiro e non solo dall’ultima partita”. FOTO: Twitter Lecce L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) La notizia era nell’aria ma adesso è diventata: si dividono le strade trae il. Nel corso di una conferenza stampa, la dirigenza giallorossa, ha spiegato i motivi dell’addio del tecnico. Queste ledelSaverio Sticchi Damiani: “Abbiamo deciso di sollevare dall’incarico il mister. Si tratta di una decisione che non è arrivata in base all’emotività seguita alla gara con il Venezia, ma deriva da una valutazione lucida e ci auguriamo corretta esclusivamente di natura tecnica. La valutazione, non casuale e lucida, nasce da una prospettiva di ampio respiro e non solo dall’ultima partita”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

spaziocalcio : UFFICIALE: #Lecce, arriva l'esonero per l'allenatore Eugenio #Corini dopo il flop ai play-off di #SerieB - psb_original : UFFICIALE - Lecce, esonerato Corini. Sticchi Damiani: 'Valutazione di natura tecnica' #SerieB - SalentoSport : +++ UFFICIALE +++ Mister Eugenio #Corini non è più l'allenatore del #Lecce - LecceCalcio : UFFICIALE – Corini non è più l’allenatore del Lecce - - TUTTOB1 : UFFICIALE - Lecce, Hjulmand convocato dall'Under 21 danese -