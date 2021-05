Uccise un amico e confessò sui social | morto Antonio Pastore | aveva 24 anni Era ricoverato per aver tentato suicidio

(Di sabato 22 maggio 2021) Era il 26 agosto di duefa quando una rissa tra amici terminò con un omicidio. Ieri il giovane arrestato chel’omicidio su Facebook e Intagram èdopo circa un mese di agonia. Albertoerain ospedale dopoilin carcere, dove stava scontando una condanna a 1424. Il decesso risalirebbe a venerdì scorso, ma la notizia ha trovato conferma soltanto ieri a Cureggio, il paese dove vive la famiglia del giovane e dove da giorni si rincorrevano le voci. In carceremanifestato problemi di salute, forse dovuto anche ad un presunto pestaggio, dai quali non si è ripreso fino al ...

È morto dopo circa un mese di agonia, Alberto Pastore, il 24enne che nell'agosto 2019 uccise a coltellate l'amico Yoan Leonardi, confessando poi il delitto con stories su Instagram e un post su Facebook. Era ricoverato in ospedale dopo aver tentato il suicidio in carcere, dove stava ...Era stato condannato a 14 anni e mezzo di carcere per l'omicidio del migliore amico. Alberto Pastore, il 24enne che nell'agosto del 2019 uccise Yoan Leonardi è morto in ospedale dove era ricoverato da oltre un mese dopo aver tentato il suicidio.