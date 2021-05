Twitch lancia la nuova categoria Hot Tub | costumi liberi in piscine e spiagge

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 22 maggio 2021) Sorpresa su: la piattaforma di live streaming di proprietà di Amazon stando unaper le trasmissioni nelle vasche da bagno, dopo aver affermato di aver ricevuto respingimenti da inserzionisti e spettatori su come la tendenza avesse preso il sopravvento sulla piattaforma. La, vasche da bagno e” ha lo scopo di consentire ai creatori di trasmettere in streaming ciò che desiderano, offrendo allo stesso tempo agli inserzionisti diun modo più conveniente per impedire la pubblicazione di annunci su stream che non approvano. LEGGI ANCHE –> I contenuti sessuali sulla piattaforma, come ha reagitoha affermato che le sue politiche su ciò che è e non è consentito sulla ...