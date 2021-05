Tv: 'Friends: the reunion', il 27 maggio su Sky e Now in contemporanea con gli States (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - In contemporanea con il debutto americano, il 27 maggio 'Friends: the reunion' arriva su Sky e in streaming su Now in prima TV assoluta. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tutti anche produttori esecutivi dello speciale, ritornano sull'iconico palcoscenico che ha fatto di loro sei, che all'epoca della prima stagione dell'amatissima comedy erano dei quasi esordienti, delle star planetarie: una vera e propria celebrazione dell'esperienza su quel set - lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank - e dell'amicizia che su quelle tavole è nata. 'Friends: The reunion' vedrà alternarsi sul palco un numero impressionante di ospiti d'eccezione, fra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Incon il debutto americano, il 27: the' arriva su Sky e in streaming su Now in prima TV assoluta. Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer, tutti anche produttori esecutivi dello speciale, ritornano sull'iconico palcoscenico che ha fatto di loro sei, che all'epoca della prima stagione dell'amatissima comedy erano dei quasi esordienti, delle star planetarie: una vera e propria celebrazione dell'esperienza su quel set - lo Stage 24, negli studi Warner di Burbank - e dell'amicizia che su quelle tavole è nata. ': The' vedrà alternarsi sul palco un numero impressionante di ospiti d'eccezione, fra cui David Beckham, Justin Bieber, BTS, James Corden, Cindy ...

