Tv | ascolti | ' Top Dieci' su Rai1 vince il prime time

(Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - Vittoria dineldi ieri sera con 'Top', visto da 3.232.000 telespettatori (share del 16%). Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'L'Isola dei Famosi' che ha totalizzato 2.520.000 telespettatori e uno share del 15,72%. Terzo per Retequattro con 'Quarto Grado – Le Storie' seguito da 1.852.000 telespettatori (share del 10,28%). Fuori dal podio, su Rai3 il film 'C'è tempo' è stato seguito da 1.662.000 telespettatori (share del 7,14%) mentre su Italia1 'Taken 3 – L'ora della verità' ha ottenuto 1.651.000 telespettatori e il 7,1% di share. Su Rai2 'N.C.I.S' è stato visto da 1.347.000 telespettatori (5,5% di share), mentre 'Blue Bloods' ha ottenuto 1.024.000 telespettatori (share del 4,5%). Sul Nove Fratelli di Crozza è stato visto da 1.064.000 spettatori con il 4,5 ...

Ultime Notizie dalla rete : ascolti Top

Ieri si è concluso Top Dieci il programma di varietà di Carlo Conti in onda su Rai 1. La trasmissione ha avuto molto successo e gli ospiti diversi in ogni serata hanno intrattenuto il pubblico ... Mazzata per Ilary Blasi che vede ancora una volta calare gli ascolti nell'ultima puntata dell'Isola dei Famosi andata in onda ieri ...